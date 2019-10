Kard. Claudio Hummes zapowiada drogę wyświęcania żonatych

"Mamy diakonów stałych, ale muszą przejść przez pewien czasu ćwiczeń i rozróżniania. To praca na około 4-5 lat, po której spośród tych diakonów zostaną wybrani tacy, jakich uznamy za najbardziej odpowiednich do przyjęcia święceń kapłańskich. Będzie więc wybór. To bardzo ostrożna droga, ale trzeba ją przejść" - powiedział hierarcha.

"Teraz zaczyna się nowy czas. Synod był swoistym szczytem, który wskazał na nowe drogi. To był trwający dwa lata proces, ale będzie kontynuowany, bo to jest właśnie synodalność. To nie była jakaś jedna chwila, po której wszystko jest gotowe i skończone, nie! To drzwi, które otworzoły nowe ścieżki. Oczywiście czekamy na papieża, ale są już nowe drogi do przejścia, wrócimy do naszych diecezji, żeby budować z bazy, to znaczy z ludźmi" - stwierdził kardynał.