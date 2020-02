Kard. Claudio Hummes: Kwestia celibatu będzie dalej dyskutowana

Temat wyświęcania żonatych na księży według Hummesa "nie został odłożony na półkę". Według kardynała Kościół katolicki "musi stosować się do swoich zaleceń", a to oznacza, że trzeba czytać uważnie dokument finalny Synodu Amazońskiego - tak, jak w Querida Amazonia zalecił to sam papież Franciszek.