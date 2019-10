Kard. Christoph Schönborn: Synod wypowie się o celibacie i posłudze kobiet

Gdy idzie o możliwość wyświęcania żonatych mężczyzn na księży, to według Schönborna dokument końcowy otworzy tu pewne drzwi. "Myślę, że zostanie to potraktowane ostrożnie: najpierw musicie zacząć od diakonów stałych, a potem zobaczymy dalej" - powiedział. Takie słowa miałyby być skierowane do Indian. Rodzi się pytanie, a co z Kościołem katolickim w Europie, gdzie żonaci diakoni stali posługują już od dawna? Czy w naszej części Kościoła po Synodzie Amazońskim będzie można od razu "pomyśleć dalej", to znaczy dopuścić do kapłaństwa żonatych?