Stanisław Karczewski apeluje o rezygnację Grodzkiego: ,,Ta funkcja przerasta pana marszałka''

Dam 11.3.20 14:13

Jakby zgodził się przejść do PISu, to by fronda pisała, że to mąż stanu.



Nie udajcie, że was obchodzą jakieś koperty, chodzi przecież tylko o to, ze nie jest w PISie.



Bo jak inaczej wytłumaczyć bronienie przez frondokatolików komucha, obrońcę prawa pedofila do macania 6-latki, Piotrowicza?