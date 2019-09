Kandydat KO chce oddawać dzieci w ręce homoseksualistów! ,,Co to przeszkadza?''

„Program 500 plus to <<strzał w dziesiątkę>> jeżeli chodzi o ideę pomocy społecznej. Zrobię wszystko, aby ten program został zachowany, tylko trzeba go modyfikować” - zapowiedział w rozmowie z Robertem Mazurkiem kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Sejmu, Riad Haidar.