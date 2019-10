Kandydat KO: 500+ może ,,ulec modyfikacjom''

Andrzej Owczarek to doświadczony polityk Platformy Obywatelskiej, senator VI, VII, VIII. W tegorocznych wyborach kandyduje do Sejmu. Brał udział w debacie na antenie TVP3 Łódź. Jedno z pytań dotyczyło programu 500+. Owczarek stwierdził, że mimo deklaracji władz Platformy tak naprawdę nie wiadomo, co jego partia zrobiłaby z tym programem.