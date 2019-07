Kanclerz Merkel przybędzie do Polski

– Kanclerz Niemiec Angela Merkel przekazała, że będzie obecna na obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej; zależy nam, by w uroczystościach uczestniczyło jak najwięcej przedstawicieli innych państw, naszych najbliższych sojuszników – powiedział w środę rzecznik prezydenta Błażej Spychalski.

Rzecznik prezydenta odniósł się do tego, czy na uroczystości zaproszono prezydenta Rosji Władimira Putina. Jak podkreślał Spychalski, Putin nie jest on ani przywódcą kraju członkowskiego UE, NATO, czy też kraju, który należącego do Partnerstwa Wschodniego. Dodał, że „te kraje były przez Polskę zapraszane, więc tu zaproszenie nie było po prostu wystosowane”.