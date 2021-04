Kanada: Policjanci chcieli przerwać nabożeństwo. Polski pastor na to nie pozwolił. ,,Natychmiast wynocha!''

Kolejna próba przerwania nabożeństwa przez policjantów. Tym razem miało to miejsce w Kanadzie, jednak polski pastor wyrzucił funkcjonariuszy ze zboru.

Wcześniej informowaliśmy o podobnym zajściu, jakie miało miejsce w Londynie. Tam z kolie policja przerwała nabożeństwo w Wielki Piątek w polskim kościele. Duchowni zapowiedzieli już złożenie skargi.

Teraz podobna sytuacja miała miejsce w kanadyjskim Calgary. Policjanci chcieli sprawdzić, czy pastor polskiego zboru protestanckiego przestrzega reżimu sanitarnego. Ten jednak nie pozwolił funkcjonariuszom na interwencję.

Do sieci trafiło nagranie, na którym polski pastor Artur Pawłowski przegania policjantów, krzycząc:

„Wynoście się natychmiast z tej posesji”.

Dodał też:

„Chcę, żebyście się natychmiast stąd wynieśli. Nie chcę słyszeć ani jednego słowa. Natychmiast wynoście się stąd i wróćcie dopiero wtedy, kiedy będziecie mieli nakaz!”.

Policjantom powiedział, że nie ma zamiaru w ogóle z nimi rozmawiać. Krzyczał też:

„Gestapo nie ma tu prawa wstępu! Natychmiast! Wstęp dla Gestapo wzbroniony!”.

Policjanci w końcu zaczęli opuszczać budynek.

Calgary Police get told to leave while interrupting church service. pic.twitter.com/RaoIK8Khxf