Kanada: ,,Orwellowski'' zamach rządu na wolność mediów

Kanadyjskie organizacje broniące wolności mediów z niepokojem obserwują cenzorskie zapędy rządu Justina Trudeau oraz pomysły nowych regulacji prawnych, które mogłyby ograniczyć wolne media w Kanadzie. Dan Gainor z Media Research Center wręcz zasugerował, że któregoś dnia może dojść do tego, iż niezależne media kanadyjskie będą musiały przenieść się do USA, by prowadzić swoją działalność, tak jak Radio Wolna Europa nadawało zza żelaznej kurtyny w czasach zimnej wojny.