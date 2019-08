Kamil Durczok kupił wódkę chwilę przed wypadkiem. Szokujące ustalenia!

– Stał w kolejce. Rozglądał się nerwowo wkoło. Kupił tak zwaną małpkę i schował ją do kieszeni w spodniach. Po wyjściu ze sklepu szedł do auta razem z młodą dziewczyną i psem. To był na pewno Kamil Durczok. Wiele osób go widziało – mówi „mężczyzna, który chce zachować anonimowość”.