Kaleta o Trzaskowskim: Naobiecywał warszawiakom, teraz obiecuje Polakom. Himalaje cynizmu!

dr 10.6.20 14:29

ale zapomniałeś dopisać na co ma wpływ prezydent ?

a mianowicie :

Prezydent ma wpływ na obsadę sędziów i Generałów

i dlatego wolę Prezydenta Dudę a nie lewoskrętnego (zaklinacza wężów) Trzaskowskiego ...

co zamiast pójść na obchody WP 15 sierpnia poszedł do księgarni

więc takiego ewentualnego przyszłego "zwierzchnika sił zbrojnych" Trzasia... broń cię Panie Boże przed takimi lewoskrętnymi cymbałami

i tego kandydaci nie mówią ? kogo obsadzą jako Sędziego i jako Generała

a reszta kampanii to "zaklinanie węży"

i to że Prezydent Duda jest "długopisem" PiS-u to akurat jest zaletą... bo coś uzgodnią , podpiszą, wprowadzą w życie , i to działa



i niech zawodowi dziennikarze uwypuklą ten problem...

czy Polacy by chcieli takiego Trzasia ? na zwierzchnika sił zbrojnych ?

oj to był by dramat