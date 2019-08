Kaja Godek opuszcza Konfederację. ,,Panowie wstali i wyszli''

- Środowisko naszej fundacji [Życie i Rodzina] zostało postawione przed ultimatum, albo się zgadzamy na określone warunki, albo koniec współpracy. Apelowałam do rozsądku panów, ale to się nie wydarzyło. To nie ma natury konfliktu personalnego, tylko jest to usuwanie określonego postulatu z partii. Postulatu, który miał tam być silnie obecny, wypchnięcia prolajferów ze środowiska Konfederacji -dodawała