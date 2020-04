Kaczyński: kandydaci nieudani, słabe szanse i stąd chęć przesunięcia wyborów

Koczkodan 3.4.20 10:18

Z irytacją wspominam czasy, gdy każda kampania wyborcza przebiegała według jasnych i czytelnych reguł, gdy ordynacja wyborcza była ustalana na co najmniej pół roku przed wyborami, gdy każdy z kandydatów miał w telewizji publicznej określony czas na swobodne przedstawienie swojego programu, gdy skrupulatnie mierzono, ile czasu każdy z nich był widoczny na ekranie telewizora. I po co to wszystko?

Czy nie lepiej tak, jak jest teraz, gdy zamiast głupich wypowiedzi kandydatów dziennikarze i eksperci w studio powiedzą, co należy myśleć o każdym z kandydatów. A gdyby nawet ktoś nie słuchał, albo miał wyciszoną fonię, to już sam wybór zdjęć wystarczy, by wiedzieć, co o kandydacie myśleć. Bo ma zaciśnięte usta, głupią minę, albo śmieje się jak kaczka do sera...

Ale mimo to, wciąż jeszcze są tacy, którzy chcą głosować na tych przygłupów z opozycji. Dlatego Pan Prezes postanowił to zmienić. Suweren powinien wiedzieć, który kandydat spełnia oczekiwania, a którzy kandydaci są nieudani.

Jednak, skoro prace nad ordynacją wciąż trwają, więc postuluję, aby przestać wygłupiać się z tymi wyborami. Niech zostanie zapisane, że Pan Prezes ma prawo wyznaczania pana prezydenta (oraz jego ewentualnej zmiany, jeśliby się nie sprawdził). To będzie procedura prosta i bezpieczna.