'Kaczyński cieszy się, że Trump nie przyjedzie'. Szokująca 'teoria' współpracownika Wałęsy

Magda 30.8.19 14:47

Wałęsa to bardzo ubogi człowiek, dajcie mu spokój.

Biedny, zdrajca własnego narodu, czy taki człowiek jak on, Tusk, Sikorski i cała śmietanka III RP mogą spać spokojnie?

Oni sami się we własnych sidłach pogrożą.

A swoja drogą, POLSKA musi powoli ale konsekwentnie dbać o własne interesy a nie liczyć na jakichś przywódców zza oceanu czy z zachodu!

Długa droga przed nami a historia pokazała, że wszyscy silniejsi tylko nas wykorzystywali a potem zdradzali, wiec nie rozumiem ochów, achów, nad kimkolwiek Tramp czy Merkel jeden grzyb! Nikt nam w niczym nie pomoże jak zajdzie potrzeba.

Silniejszy zawsze wykorzysta słabszego!

Lepiej walczyć o dobre imię OJCZYZNY i POLEGŁYCH za nią BOHATERÓW!