K. Szczerski: Prezydent pogratuluje Bidenowi i zaprosi go do Polski

„Pan prezydent dzisiaj przekaże list gratulacyjny - po głosowaniu elektorów - dla prezydenta-elekta” – zapowiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

Jak dodał w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki”:

„W tym liście będzie także zawarte zaproszenie dla Joe Bidena do złożenia wizyty w Warszawie w odpowiednim czasie”.

Zaznaczył też, że to co mówi opozycja w kwestii inauguracji, to po prostu kłamstwo. Andrzej Duda miał rzekomo nie otrzymać zaproszenia na uroczystość. Szczerski przypomniał, że na inaugurację od dłuższego czasu nie są zapraszane głowy innych państw.

Jak podkreślił:

„Oczywiście są jacyś goście zagraniczni, ale nie głowy państw, taka jest praktyka amerykańska”.

