Już we wrześniu kolejne propozycje PiSu

Urszula 17.8.19 18:52

19 europejskich organizacji wzywa prezydenta Dudę: Niech pan zawetuje reformę procedury karnej



"Zwracamy się do prezydenta o skierowanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego lub jej zawetowanie" - napisało do Andrzeja Dudy 19 organizacji z JUSTICIA European Rights Network. - Reforma procedury karnej pozwoli na arbitralne pozbawienie wolności i ograniczy prawo do obrony - ostrzegają.



Zamordyzm coraz bliżej. Będzie tak jak w ZSRR za Stalina.