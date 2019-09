Już w piątek ścieki popłyną do ,,Czajki'' przez most pontonowy

Służby budują w okolicy mostu Marii Skłodowskiej-Curie na Wiśle w Warszawie most pontonowy. W piątek zostanie przekazany do użytku; główną rolę w jego tworzeniu odgrywa wojsko. Później przygotowane zostaną drogi dojazdowe. Już wszelako w czwartek na moście powstać ma pierwsza nitka rurociągu, którym popłyną ścieki do oczyszczalni "Czajka". Jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to jeszcze w piątek ruszy budowa drugiej nitki rurociągu. Wtedy wszystkie ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płynąć będą do "Czajki" - od niedzieli.