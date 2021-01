Już w lutym sąd zajmie się sprawą Magdaleny Adamowicz

Na 22 lutego zaplanowano posiedzenie w Sądzie Rejonowym w Gdańsku ws. zarzutów stawianych Magdalenie Adamowicz. Prokuratura oskarża europosłankę o nieprawidłowości w zeznaniach podatkowych.

W sierpniu ub. roku Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu skierował do Sądu Rejonowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko europosłance Magdalenie Adamowicz. Prokuratura zarzuca jej błędne rozliczenie podatku za najem mieszkań i ukrywanie dochodów.

Aktem oskarżenia objęto pięć osób, jednak sąd zdecydował się wyłączyć sprawę europosłanki do odrębnego postępowania. Motywując swoją decyzję sąd wskazał, że czyny zarzucane Magdalenie Adamowicz szybciej ulegną przedawnieniu niż czyny zarzucane innym oskarżonym.

kak/Sąd Rejonowy w Gdańsku, telewizjarepublika.pl