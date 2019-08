Już nie Lewica, a SLD? A może PZPR? ,,Mina Zandberga bezcenna''

W poniedziałek w PKW złożone zostały dokumenty rejestrujące KW Lewica. Po południu tego dnia Komisja podała, że lewicowy komitet został wezwany do usunięcia wady swojego zawiadomienia dot. nazwy skrótu komitetu. Jak wskazała PKW, skrót nazwy Sojuszu Lewicy Demokratycznej zapisany w ewidencji partii, to w dalszym ciągu "SLD".

– Oczywiście, że Wiosna i Razem tracą podmiotowość i tożsamość. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli byłaby to koalicja wyborcza, to jest ten próg 8%, gdyby tak było, gdyby to była Lewica, Lewica Razem, Zjednoczona Lewica, mniejsza o nazwę, to każda partia ma swoją podmiotowość – skomentował Grzegorz Napieralski