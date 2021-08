Jourova zabrała głos ws. stanu wyjątkowego w miejscowościach przy granicy z Białorusią

W dniu dzisiejszym premier polskiego rządu Mateusz Morawiecki po posiedzeniu rządu poinformował, że Rada Ministrów we wtorek postanowiła wystąpić do prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego w rejonach graniczących z Białorusią na okres 30 dni. ,Do tej sprawy odniosła się także Wiceszefowa Komisji Europejskiej Vera Jourova.

- Osoby koczujące na polsko-białoruskiej granicy to ofiary reżimu Aleksandra Łukaszenki, który zorganizował proceder szmuglowania ludzi za pieniądze – stwierdziła Jourova w rozmowie z dziennikarzami.

Jak z kolei poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński, stanem wyjątkowym ma zostać objęty pas przygraniczny obejmujący 183 miejscowości - 115 w woj. podlaskim i 68 w woj. lubelskim, które bezpośrednio przylegają do granicy z Białorusią. – Świadomie podkreślam: miejscowości, a nie gmin. Nie chodzi tutaj po gminy, ale chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy – wyjaśnił Kamiński.

– Będą tam obowiązywały restrykcje zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego. Dziś uchwała trafi do pana prezydenta i w momencie, kiedy pan prezydent podpisze swoje rozporządzenie - jeśli uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są racjonalne i zasadne - ten stan będzie wprowadzony w trybie natychmiastowym – oświadczył minister Kamińsk. Zapowiedział także, że wydane zostaną wtedy dodatkowe rozporządzenia, których projekty są już przygotowane.

Wiceszefowa KE komentuje sytuację na granicy z Białorusią określiła jako bezprecedensową.

– Mam tego świadomość. Stanu wyjątkowego nie wprowadzono nawet podczas pandemii, więc rozumiem, że to pokazuje powagę kryzysu migracyjnego. Ludzie na granicy Polski i Białorusi są uwięzieni w tragicznej sytuacji, trzeba dbać o to, aby zapewnić tym ludziom wsparcie humanitarne, ale sytuacja jest bardzo skomplikowana, dlatego ufam polskiemu rządowi, że rozwiąże sytuację – stwierdziła Jourova.

Wiceszefowa KE podkreśliła także, że „Unia musi dbać o szczelność granic”. Osoby koczujące na polsko-białoruskiej granicy określiła jako „ofiary reżimu Aleksandra Łukaszenki, który zorganizował proceder szmuglowania ludzi za pieniądze”.

