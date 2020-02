Jourova atakuje Polskę: Reforma dokonywana z pomocą łomu

Dumi 8.2.20 9:46

Sądy należy reformować, nie wiem czy PiS robi to zgodnie z prawem bo nie jestem prawnikiem dlatego na dzisiejszym proteście by mnie nie było. Z prostej przyczyny: nie wiem czy pomysły PiS są zgodne z prawem, ale wiem, że sądy trzeba reformować. Niestety UE, umowy klimatyczne, uzależnienie od USA, naciski Izraela czynią z nas kolonie i proszę zapomnieć o jakieś niezależności, suwerenności bo to mit. Jeśli kłamie,mylę się ( a chciałbym się mylić) to jak nazwać wycofanie się rakiem z ustawy o IPN, wycofanie się z wycinki puszczy czy kupowanie najdroższego sprzętu wojskowego od amerykanów z niemal zerowym offsetem??? PiS dostał zadyszki i dobrze byłoby, żeby wyszli na pustynie nieco odpocząć, spotkać z Bogiem, szarym człowiekiem.