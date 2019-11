Johnson: Jest tylko JEDEN sposób na wyjście z impasu

"Chcę, byście wiedzieli, że oczywiście nie chcę przedterminowych wyborów. Nikt by nie chciał, by odbywały się w grudniu. Ale dotarliśmy do etapu, na którym nie mamy wyboru" - stwierdził premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson.



"Wybory to jedyny sposób na przerwanie paraliżu - powiedział brytyjski premier Boris Johnson, ogłaszając formalny początek kampanii wyborczej na Wyspach. Zakończyła się audiencja, na której szef rządu formalnie prosił Elżbietę II o rozwiązanie parlamentu. Na Downing Street odchodzący premier przekonywał, że tylko nowe rozdanie parlamentarne może sprawić, że impas w sprawie brexitu zostanie przełamany.