Joga zamiast Biblii, wegetarianizm zamiast postu. Celne spostrzeżenie ks. Wachowiaka

Tys prowda 24.10.19 11:42

Pan Jezus o zwietrzałej soli mówił, że się ją wyrzuca na podeptanie przez ludzi. Zastanawiam się czy ostatnie ataki na Kościół to efekt naszej wierności Chrystusowi (skoro mnie prześladowali to i was prześladować będą), czy może właśnie deptanie soli zwietrzałej?