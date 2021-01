Joe Biden zaprzysiężony na 46. Prezydenta Stanów Zjednoczonych

Joe Biden został przed godz. 18 uroczyście zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Jest przedstawicielem Partii Demokratycznej, drugim katolikiem i najstarszą w historii osobą obejmującą najwyższy urząd w USA.

Przed zaprzysiężeniem Joe Bidena przysięgę złożyła pierwsza kobieta wiceprezydent USA, Kamala Harris.

W uroczystościach na Kapitolu udział bierze m.in. urzędujący wiceprezydent Mike Pence, byli prezydenci Barack Obama i Bill Clinton, kongresmeni i senatorzy.

Przed zaprzysiężeniem wraz z małżonką i najbliższą rodziną Joe Biden uczestniczył we Mszy Świętej w katedrze św. Mateusza Ewangelisty w Waszyngtonie. Homilię wygłosił jego przyjaciel, o. Kevin O'Brien SJ.

Teraz nowy prezydent Stanów Zjednoczonych podpisze 15 aktów wykonawczych, anulując część decyzji podjętych przez swojego poprzednika. Będą one dotyczyć m.in. walki z pandemią koronawirusa oraz powrotu USA do WHO.

kak/PAP, polsatnews.pl