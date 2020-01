Joanna Lichocka: Wygląda to fatalnie. Grodzki popełnił grube błędy

Krzysz 7.1.20 10:07

Od rana od 8:00 na wszystkich innych portalach informacyjnych jest informacja, że ktoś starał się przekupić jednego z pacjentów Grodzkiego aby ten napisał i podpisał, że dawał mu kiedyś łapówkę. Ten przekupujący miał proponować 5k tysięcy za to.



Na frondzie i tv republika nadal tego info nie ma.

Nic dziwnego, kłóci się to z propagandą prezentowaną na tym portalu.

Jestem ciekaw jak to będzie wytłumaczone. :D

Pewnie będą się starać udowodnić, że ten pacjent, który poinformował o próbie przekupienia go jest jakimś agentem. Niestety on podał swoje Imię i Nazwisko, nie jest więc jakimś Krzysztofem czy Romualdem, w dodatku jest weteranem Powstania Warszawskiego.

Ciężki orzech dla frondy do zgryzienia.