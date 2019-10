Joanna Lichocka: To są taśmy prawdy III RP

„[…] dowiedzieliśmy się, jakim językiem mówi na co dzień, a przede wszystkim mieszkańcy Tczewa wiedzą, co ten polityk Platformy o nich myśli, mam nadzieję, że wyciągną z tego wnioski”.

Posłanka PiS wyraziła też nadzieję na to, że Polacy będą potrafili wyciągnąć wnioski z tego, co słyszeli dziś na taśmach oraz zmiany, jaka zaszła w polskiej polityce w trakcie kadencji Prawa i Sprawiedliwości.

„To są taśmy prawdy Platformy Obywatelskiej, ale też całego systemu reprezentowanego przez PO, SLD, PSL, to jest establishmentu III RP. To co zobaczyliśmy na taśmach Neumanna, to istota establishmentu III RP. Trzeba to odrzucić, bo Polska nie będzie mogła się rozwijać”.