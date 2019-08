Joanna Lichocka: Porównajcie to, jak żyliście w 2015 r. z tym, co dzieje się teraz

Trzeba mieć tupet , by sobie przypisać cudze zasługi! Wy, zawodowi przestępcy z PiS, do paki się szykujcie, a nie do rządzenia. Dla Łodzi nic nie zrobiliście kłamcy, ukradliście Airbusa i chiński terminal, z s14 zrobiliście jedno, wielkie, ciągnące się bez końca g..., w EC1 także nie powstało co obiecaliście. Łódź jest dla was trudna? Bo tutaj mieszkają rozumni ludzie, których nie da się opłacić 500tką, by zamknęli zdradzieckie mordy i popierali. Tam, w sieradzkim czy piotrkowskim zwyczajnie i na chama wykupiliście głosy, z resztą gdzie indziej w Polsce również. Świadczy to także nie najlepiej o tych co tam mieszkają, ale ich wnuki zapłacą za dzisiejsze rozpasanie i jeszcze będą dziadków przeklinać. Łódź nigdy wam nie zapomni tego złego co jej wyrządziliście. I nie przypisujcie sobie autostrad, tunelu czy dworca, bo wasz udział w tym żaden. Co do pana panie wojewodo, szkoda w ogóle komentować.

