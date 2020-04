Joachim Marx: Przejście koronawirusa to był koszmar

Sytuacja związana z epidemią koronawirusa we Francji jest dramatyczna. Do ostatniego czwartku w wyniku zakażenia zmarło tam ponad 12 tys. osób. Jak mówi w rozmowie z portalem Sportowe Fakty Joachim Marx, chorych we Francji wprowadza się w śpiączkę na 3-4 dni, jeżeli po tym czasie na ma szans na wyzdrowienie, odłącza się aparaturę i czeka na śmierć pacjenta.