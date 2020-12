Joachim Brudziński ws. weta: Gramy w szachy, nie w ,,dupka’’!

Wiceprezes PiS i europoseł Joachim Brudziński w mocnym komentarzu odniósł się do dyskusji wokół unijnych negocjacji i groźby weta. Polityk zwraca uwagę na dwie skrajności. Z jednej strony, jak pisze, są „narwańcy”, którzy poza wetem nie widzą innej możliwości. Z drugiej natomiast są ci, którzy biją pokłony przez Brukselą. Tymczasem, wskazuje europoseł, rząd gra w szachy, a nie w „dupka”.

W Unii Europejskiej trwają negocjacje nad pakietem budżetowym. Polska i Węgry zagroziły wetem wobec próby powiązania funduszy z tzw. mechanizmem praworządności. Wśród polskich polityków i komentatorów, zauważa Joachim Brudziński, dominują dwie skrajne postawy.

- „Jedni narwańcy krzyczą, tylko weto! Bez żadnej refleksji, wedle zasady: Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!” – zauważa polityk.

- „Drudzy nie na klęczkach, ale wręcz na czworakach biją czołem przed Niemcami i brukselskimi urzędnikami” – dodaje.

Wskazuje, że kiedy te dwie grupy spierają się między sobą, Jarosław Kaczyński gra w szachy, a nie w „dupka”.

- „Gdyby w Polsce była normalna opozycja a nie .... żołędne to rząd miałby w tej najważniejszej dla Polski batalii wsparcie. Ale nic to, niech Budka z Lampartową obalają rząd a my robimy swoje” – pisze polityk.

Jedni "narwańcy" krzyczą, tylko weto! Bez żadnej refleksji, wedle zasady: "Szabel nam nie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie, Ja z synowcem na czele, i? – jakoś to będzie!" Drudzy nie na klęczkach,ale wręcz na czworakach)biją czołem przed Niemcami i brukselskimi urzędnikami 1) — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 9, 2020

2)tymczasem #PJK w interesie Polski i CAŁEJ UNII gra w szachy a nie w "dupka". Gdyby w Polsce była normalna opozycja a nie .... żołędne to rząd #PMM miałby w tej najważniejszej dla Polski batalii wsparcie. Ale nic to, niech Budka z Lampartową obalają rząd😂 a my robimy swoje👍 — Joachim Brudziński (@jbrudzinski) December 9, 2020

kak/Twitter