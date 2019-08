Joachim Brudziński: W PiS nie ma świętych krów

– W pierwszej kolejności szanujemy tych, którym zawdzięczamy mandaty. Jeśli czasami zostaje przekroczona granica zaufania, Jarosław Kaczyński mówi: przeproś. Czasami: podaj się do dymisji. W Prawie i Sprawiedliwości nie ma świętych krów – powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński w TVP Info. Polityk odniósł się do sprawy dymisji marszałka Marka Kuchcińskiego.

– Prosimy, by zastosować pewną miarę. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, by w przypadku np. byłego marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, kiedy leciał helikopterem do Budy Ruskiej, gdzie ma swój dom letniskowy, by była taka reakcja opinii publicznej? Nie, nie zdarzyło się. Czy ktoś zapytał, czy Donald Tusk zapłacił za swojego przyszłego zięcia, którego wziął na pokład samolotu? Te pytania czasami ze strony niektórych padały, trzeba to uczciwie przyznać, ale reakcji społecznej ani oczekiwania, jakie zostało zastosowane wobec marszałka Kuchcińskiego, nie było – powiedział Brudziński.