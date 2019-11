Joachim Brudziński: Unia prowadzi naiwną politykę wobec uchodźców

Europoseł PiS mówił, że w tej debacie padło bardzo dużo emocjonalnych słów, które są swoistego rodzaju moralnym szantażem. "Myślę, że dobrze byłoby, a szczególnie polecam to posłom lewicy, zapoznać się ze sprawozdaniem specjalnym Europejskiego Trybunału obrachunkowego pt. 'Azyl, relokacja i powroty migrantów. Czas na bardziej stanowcze działania w celu wyeliminowania rozbieżności między celami, a osiąganymi rezultatami'" – mówił polski polityk. Europoseł PiS wyjaśniał, z tego dokumentu wynika, że dzisiaj w Grecji i we Włoszech, podobnie jak zresztą w całej Unii Europejskiej, liczba wydanych decyzji nakazujących powrót, jest znacznie większa, niż liczba migrantów, którzy faktycznie wrócili do kraju pochodzenia.