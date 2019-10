Joachim Brudziński celnie skomentował obłęd Schetyny

mordechaj 6.10.19 18:45

Przecież Joachim Brudziński nie jest dzieckiem i wie, że zadaniem lidera opozycji jest krytyka lidera ugrupowania rządzącego. To co ma robić G. Schetyna ? Chwalić J. Kaczyńskiego ? To byłby obłęd. A to, co robi G. Schetyna to normalność w demokracji. Demokracja polega na tym, że opozycja punktuje rządzących. Nie żyjemy w Korei Północnej. Jeszcze...