JKB Print – poligrafia wysokiej jakości dla ciebie

Współczesna poligrafia pozwala na wydrukowanie praktycznie każdego rodzaju dokumentów, broszur, ulotek, kalendarzy i wielu innych materiałów marketingowych. Choć wydaje się niemożliwe, aby jedna drukarnia była w stanie zaproponować dosłownie wszystko, co tylko się da w tej materii, JKB Print udowadnia, że… jednak można to zrobić. Dlatego jest to drukarnia internetowa, której ofertę warto poznać!

Drukarnia dla firm i osób prywatnych

JKB Print oferuje druk każdego rodzaju dokumentów i materiałów – zaczynając od zwykłych ulotek, kończąc na książkach i albumach z dużymi ilościami ilustracji. Paleta usług drukarskich skierowana jest zarówno do firm, jak i osób prywatnych. Szczególną uwagę powinny zwrócić na JKB Print firmy, szukające materiałów reklamowych. Ulotki, wizytówki, plakaty czy biuwary to sposób na zbudowanie świadomości marki oraz dotarcie ze swoją ofertą do potencjalnych klientów.

Ta drukarnia internetowa to nie tylko szeroki wybór usług, lecz także duża wygoda dla klientów. Całe zamówienie składa się online. Wystarczy wskazać na rodzaj druku, aby nastąpiło przekierowanie na stronę, na której można ustalić wszystkie jego parametry. Mają one postać rozwijanego menu, w którym możesz dowolnie zmieniać rodzaj papieru, format, dodatkowe elementy uszlachetniające itp.

Po ustaleniu wszystkich parametrów zobaczysz od razu cenę za całe zamówienie – i gotowe, wystarczy tylko wybrać sposób płatności, a następnie czekać na dostarczenie przygotowanych materiałów przez kuriera. Jeśli mieszkasz w Warszawie, możesz odebrać je osobiście.

JKB Print dla profesjonalistów

Jeśli prowadzisz firmę i planujesz częściej korzystać z usług drukarni, wówczas warto założyć na stronie konto. Oszczędzi ci to konieczności każdorazowego wpisywania swoich danych przez zamawianiu, ponadto drukarnia internetowa JKB Print ma oferty specjalne dla wydawnictw, agencji reklamowych oraz pośredników druku.

Jeśli chodzi o samą technologię, JKB Print dysponuje dużym parkiem maszynowym, w którym znajdują się maszyny do druku cyfrowego, offsetowego, solwentowego oraz atramentowego. Nie jest także problemem druk wielkoformatowy. Dlatego nawet jeśli twoje zamówienie jest nietypowe, JKB Print będzie je w stanie zrealizować. Pomogą w tym nie tylko nowoczesne maszyny, lecz także duże doświadczenie i pełen profesjonalizm pracowników drukarni.

Odwiedź stronę JKB Print już dzisiaj i poznaj wszystkie usługi, jakie świadczy ta nowoczesna drukarnia internetowa!