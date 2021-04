,,Jesteśmy z Polakami’’. Premier Słowenii upamiętnił ofiary Katastrofy Smoleńskiej

W sobotę minęło 11 lat od katastrofy samolotu Tu-154. Solidarność z Polakami wyraził premier Słowenii Janez Jansa, który upamiętniając ofiary największej w dziejach powojennej Polski katastrofy zapewnił o modlitwie Słowaków.

- „W ten weekend, w tę smutną rocznicę tragedii smoleńskiej, nasze myśli i modlitwy są z Polakami”

- napisał na Twitterze premier Słowenii. Do swojego wpisu dołączył grafikę, która przedstawia nazwiska ofiar wpisane w krzyż.

This weekend, on this sad anniversary of #Smoleńsk2010 tragedy, our thoughts and prayers are with the people of #Poland 🇵🇱🇸🇮 @prezydentpl @MorawieckiM pic.twitter.com/eNRKi0PCxt