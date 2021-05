,, Jesteśmy tu by wynagradzać Matce za zniewagi i bluźnierstwa''. Męski Różaniec w Krakowie

"Teraz, kiedy serca ludzkie zamyka lód niepohamowanego egoizmu, nienawiści, przemocy, niezdolności do miłowania, pragnę by za waszym pośrednictwem rozbłysło światło mojej matczynej miłości. Jesteście tutaj składani w ofierze dla doskonałego umiłowania Boga. Ten świat doświadcza tak wielkiego buntu przeciwko Bogu jakiego nigdy świat nie widział w swojej historii. Grozi mu zagłada, śmierć i samozniszczenie."

Te słowa Maryi przytoczył dziś na Męskim Różańcu w Krakowie o. Mariusz Balcerak. Wypowiedziała je Ona do włoskiego księdza Stefano Gobiego w 1985 r.

"Przesłanie to jest skierowane przede wszystkim do nas, kapłanów, ale i do wszystkich wiernych… Jesteśmy tu by wynagradzać Matce za zniewagi i bluźnierstwa, które doznaje Ona na ziemi polskiej. Dzisiaj proszę was abyście wynagradzali Matce Bożej szczególnie za tych, którzy obrażają Jej święte wizerunki" - mówił do zgromadzonych w kościele św. Barbary o. Mariusz

W Polsce ma miejsce coraz więcej profanacji Jej świętego oblicza.

"Ofiara Jezusa dokonuje się na żywym sercu Maryi. To jest niesamowite, ale przebite mieczem boleści Niepokalane Serce Maryi jest ołtarzem na którym kapłan kładzie ciało Jej Syna"- słyszymy dalej w homilii.

Ta niesamowita miłość Matki wymaga naszej odpowiedzi i odwzajemnienia.

Jeśli Maryja robi wszystko, by nas ratować, by doprowadzić każdego grzesznika do Swego Syna, który daje nam zbawienie, to gdzie jak nie tutaj jest miejsce współczesnego wierzącego mężczyzny ? - stwierdził jeden z uczestników.

Maryja prosiła nas o to nie tylko w Fatimie , ale również w innych licznych objawieniach. Matka wzywa by Jej zaufać i powierzyć swoje życie, a Ona otoczy nas Płaszczem Swej Opieki, poprowadzi przez kryzysy i zawieruchy światowe. To właśnie wiara i ufność ma być naszym drogowskazem.

Kiedy na placu Mariackim mężczyźni odmawiali modlitwę różańcową na płycie Rynku Głównego kilkaset osób oczekiwało w kolejce na szczepionkę, która ma zapewnić im zdrowie i bezpieczeństwo.

My postawiliśmy na Maryję.

Już dziś zapraszamy wszystkich mężczyzn na kolejny Męski Różaniec, który odbędzie się w Krakowie 5 czerwca 2021 r. w pierwszą sobotę miesiąca o godz.9.00 w kościele św. Barbary przy placu Mariackim.