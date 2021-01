,,Jesteśmy gotowi na transport Polaka z UK. Czekamy na sygnał''

Polska jest gotowa na przetransportowanie do kraju Polaka, który przebywa w szpitalu w Plymouth. Poinformował dziś o tym wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

„Z punktu widzenia logistycznego jesteśmy gotowi na transport Polaka w śpiączce z Wielkiej Brytanii”

- podkreślił wiceminister i dodał, że resort czeka tylko na sygnał, kiedy wspomniany transport może nastąpić.

Jak już informowaliśmy, wczoraj Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła wniosek o całkowite ubezwłasnowolnienie Polaka w śpiączce. Jego paszport dyplomatyczny dotarł już z kolei do konsulatu w Londynie.

W rozmowie na antenie Radia ZET Kraska dodał:

„Jeżeli będzie zgoda i pacjenta będzie można przetransportować do Polski, to załoga jest gotowa. W tej chwili Klinika Budzik deklaruje, że tego pacjenta przyjmie, więc samolot wyląduje na lotnisku w Szymanach, potem zostanie on przetransportowany śmigłowcem do Olsztyna”.

dam/PAP,Fronda.pl