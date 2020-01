,,Jestem Żydem, który uwierzył w Jezusa''

A jednak nazywa się was Żydami Mesjanistycznymi. Jesteście poniekąd „zawieszeni” pomiędzy judaizmem, a chrześcijaństwem – judaizm uważa was nawet za sektę chrześcijańską. Skoro uwierzył Pan w Chrystusa, dlaczego nie przyjął Pan w pełni chrześcijaństwa?

W grudniu 1989 Sąd Najwyższy Izraela odmówił prawa do powrotu Żydom Mesjanistycznym z RPA Gary'emu i Shirley Beresford. W uzasadnieniu można było przeczytać: „Przez ostatnie dwa tysiące lat historii, lud żydowski decydował, że Żydzi Mesjanistyczni nie należą do narodu żydowskiego i nie mają prawa domagania się przynależności do niego. (...) Ci, którzy wierzą w Jezusa, są faktycznie chrześcijanami”. Państwo Izrael wyklucza zatem Żydów Mesjanistycznych z przynależności do narodu. Jak Pan to skomentuje?