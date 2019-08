'Jestem obywatelem gorszego sortu...' Tomasz Zimoch 'jedynką' na listach KO

"Chcę, by wszyscy mieli takie same prawa, by nie łamano konstytucji, nie zastraszano sędziów i prokuratorów, by każdy człowiek, bez względu na to, jakie ma poglądy, mógł się czuć w naszym kraju bezpiecznie"-przekonywał Zimoch. Jednocześnie podkreślił, że "nigdy nie będzie członkiem partii", a układy partyjne go nie interesują. I choć startu w wyborach nie traktuje jako walki, to zamierza "walczyć o każdy głos".