,,Jestem gejem, ale nie tęczowym aktywistą’’

Waldemar Krysiak, znany w Internecie jako „Gej przeciwko światu”, podzielił się za pośrednictwem Facebooka swoim doświadczeniem na temat ideologii LGBT. Jak pisze, będąc nastolatkiem musiał ukrywać to, że jest homoseksualistą. Dziś z kolei, chociaż może mówić otwarcie o swojej orientacji, musi ukrywać swoje poglądy, które nie są skrajnie lewicowe.

-„Lewica natomiast - przyznaję - chce mi pewne prawa nadać ot tak, ale pewne chce mi jednak zabrać. Co z tego, że dostanę prawo do adopcji, które mnie (obecnie) nie interesuje, skoro zabrana mi będzie w imię walki z mową nienawiści moja wolność słowa, która (zawsze) była dla mnie ważna? Za taki deal to ja podziękuję!” – dodaje.