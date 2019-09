Jest zgoda Kongresu USA na sprzedaż Polsce F-35

JS 27.9.19 11:50

Na co nam te super drogie samoloty ??? Jeżeli koszt przelotu 1 godz. F-16 to jak się dowiedziałem 1,5 mln zł, to ile ten ustępujący rosyjskim maszynom, będzie kosztował ? Jeżeli już chcemy odstraszać to, tak jak Rosja, rakietami a nie okropnie drogimi samolocikami, co to lubią się psuć, bo takie możemy dostać (trafiają do nas wyroby II kat. jak wybrakowane Pendolino, stare niemiecki Leopardy) są nie dopracowane jak windows 10 a amerykanie pracują już nad następnym windowsem.



Wystarczy, że Nasz Naród będzie słuchał Jezusa a żadne złomy wojskowe nie będą nam potrzebne.

Mój ojciec wojskowy jak był w muzeum RAF w Cosfort i zobaczył kolekcję środków do masowego zabijania, powiedział - ILE TO WSZYSTKO KOSZTOWAŁO ??? Tacy głupi jesteśmy. Zamiast oddać nasze państwo Jezusowi i użyć pieniędzy na MON w gospodarce, bylibyśmy znacznie bliżej Niemiec. I, prosze niech ktoś nie pisze o mnie jak o ruskim agencie.

