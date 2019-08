Jest wyrok sądu w sprawie Czarnecki-Thun

qwerty 9.8.19 10:58

jak to nie dał mu szansy na obronę :-o Zreformowany PiSowski sąd !? :-o No to źle działają polskie sądy po reformie sądownictwa i przy nowej KRS. ale przecież w pr 1 TV Wiadomosci podały że teraz już działają poprawnie no przecież tak mówił ten jak mu tam Ziebro, zero, żebro no ten mini ster . No to jak tak mówił to musi być prawda . Jak za komuny jak w dzienniku TV podali to zawsze była prawda.