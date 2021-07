Jest wyrok sądu w sprawie Cenckiewicz vs. Żukowski

Zakończył się właśnie proces w sprawie którą w ubiegłym roku Sławomirowi Cenckiewiczowi wytoczył Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dyrektor Wojskowego Biura Historycznego prof. Sławomir Cenckiewicz został oskarżony o sugerowanie powiązań Żukowskiego ze Służbą Bezpieczeństwa.

- „Zamiast obrażać pamięć Żołnierzy Niezłomnych, niech Leszek Żukowski sam wytłumaczy się z własnej przeszłości, o której w kartotece SB możemy przeczytać: «Były tajny współpracownik, akta złożone w archiwum Wydziału C Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej Gdańsk do nr 2396 (IPN Kartoteka Ogólnoinformacyjna b. Biura 'C' MSW)!»” – brzmi sporny fragment tekstu Cenckiewicza, który został opublikowany w 2018 r. na łamach tygodnika „Do Rzeczy”.

Prezesa prezesa ŚZŻAK reprezentował w sądzie mec. Roman Giertych. W sądzie domagano się przeprosin od Cenckiewicza, a także wpłacenia zadośćuczynienia w kwocie 20 tys. zł.

„Wygrałem właśnie proces wytoczony mi przez prezesa ŚZŻAK Leszka Żukowskiego reprezentowanego przez mec. Romana Gierycha! Wszystkim którzy byli ze mną, nie bali się i pomagali bardzo dziękuję! Zwłaszcza mec.Hubertowi Kubikowi z kancelarii Kopeć/Zaborowski oraz mec. Annie Szeląg” – poinformował w mediach społecznościowych prof. Sławomir Cenckiewicz.

mp/dorzeczy.pl