Jest wykaz lotów Tuska

Marcin № 16.8.19 12:06

Szydło, to boskie stworzenie, które chce nam nomen omen, nieba uchylić... tak się nieboga nalatała, wypatrując zapewne Boga w niebiesiech ;)

Niemiec latał, bo musiał, w końcu słońce Peru, szukało dla Polaków nowego miejsca do zasiedzenia, bowiem Polin już zajety, dla naszych pejsatych braci ;)

Kopacz sie nie nalatała, bo wolała jezdzić pociagami, samoloty zostawały do dyspozycji słuzby ;P

a to wszystko "Ku Chwale Ojczyzny" twojej, lub mojej, rzecz jasna ojczyzny, czyjejś ;P



ja im nie zazdroszczę, nalatali sie jak jakaś pierwsza pod latarnią :D