Jest skarga kasacyjna PK od wyroku WSA dotyczącego tzw. uchwały anty-LGBT

Prokuratura Krajowa poinformowała dziś o skierowaniu do Naczelnego Sądu Administracyjnego skargi kasacyjnej od orzeczenia WSA w Radomiu w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy Klwów. Chodzi o podjęcie deklaracji „Gmina Klwów wolna od ideologii LGBT”.

Wspomniany wyrok WSA zapadł 15 lipca 2020 roku. Uchwała została wcześniej zaskarżona przez Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara. Sąd uznał, że uchwała była nieważna i podjęta bez podstawy prawnej, zaś Rada Gminy przekroczyła tym samym swoje uprawnienia. Dodano, że wspomniana uchwała miała charakter dyskryminacyjny.

Dziś PK skierowała do NSA skargę kasacyjną. Zaznaczono, że wyrok był „niedopuszczalną ingerencją w prawo wspólnoty samorządowej do wyrażania poglądów w zakresie takich wartości jak życie prywatne, małżeńskie, rodzinne i prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie z ich przekonaniami”.

Jednocześnie dodano, że było to ze strony WSA ograniczenie wolności wypowiedzi.

dam/PAP,Fronda.pl