Jest porozumienie Wlk. Brytanii i Francji. Uwięzieni kierowcy ruszą w drogę

Wielka Brytania osiągnęła wyczekiwane porozumienie z Francją. Władze Francji zgodziły się na przywrócenie ruchu przez kanał La Manche. Dziś jednak przewoźnicy nie mogą jeszcze podróżować do hrabstwa Kent.

W związku z wykryciem nowej mutacji koronawirusa w Wielkiej Brytanii Francja zdecydowała się nie wpuszczać na swoje terytorium samochodów jadących z Wysp. W związku z tym na granicy utknęło tysiące kierowców ciężarówek, w tym Polaków. Udało się jednak zażegnać groźbę spędzenia przez kierowców Świąt Bożego Narodzenia na parkingach.

Władze Francji zgodziły się przywrócić ruch przez kanał La Mache. O porozumieniu poinformował w mediach społecznościowych brytyjski minister transportu Grant Shapps.

- „Duży postęp i porozumienie z francuskim rządem w sprawie granic. (...) Jednak jeszcze tego wieczoru przewoźnicy nadal NIE mogą podróżować do (hrabstwa) Kent” – napisał polityk.

Good progress today and agreement with the French Government on borders. We will provide an update on hauliers later this evening, but hauliers must still NOT travel to Kent this evening.