'Jest pan otoczony przez potakiwaczy i agentów!' Wyjątkowe nagranie z lat 90. Kornel Morawiecki mocno o Wałęsie

"Brak jest prawdy, brak jest solidarności, brak jest wolności - nieprawda, że ona już jest, brak jest demokracji, brak jest sprawiedliwości. Panie Lechu Wałęsa, kto jest za to winien, no kto? Oczywiście my też, to prawda, pan na nas zrzuca. Ale głównie przecież pan! Przecież pan odpowiada za to, co się działo podczas kolejnych rządów, za całe te cztery lata, za sytuację w dużym stopniu straconą. Bo zmiany są, ale postępu nie ma"-zwracał się przyszły marszałek senior Sejmu RP VIII kadencji do głowy państwa.