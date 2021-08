,,Jest Pan gadającą małpą’’. Sikorski w obrzydliwy sposób atakuje prof. Czarnka

Chlubiący się swoimi trzyletnimi studiami w Oksfordzie europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski ostatnio coraz częściej daje popis swojej „kultury” i „dobrego smaku”. Tym razem polityk postanowił zaatakować w mediach społecznościowych prof. Przemysława Czarnka, nazywając ministra edukacji i nauki „gadającą małpą”.

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek prezentuje nowe pomysły dla edukacji w Polsce. We wtorek Ministerstwo Edukacji i Nauki podpisało z Ministerstwem Klimatu i Środowiska list intencyjny o współpracy na rzecz edukacji ekologicznej i klimatycznej. MEiN ogłosiło też zmiany w kanonie lektur.

Zmiany te wywołują prawdziwą wściekłość opozycji, czego wyraz w swoim wpisie na Twitterze dał Radosław Sikorski.

-„Informuję Pana, panie ministrze Czarnek, że jest pan ssakiem z rządu naczelnych czyli gadającą małpą. A jak się Panu to nie podoba to niech Pan wraca do szkoły póki nie wszystkie przerobiliście na madrasy”

- napisał europoseł.

Informuję Pana, panie ministrze @CzarnekP, że jest Pan ssakiem z rzędu naczelnych czyli gadającą małpą. A jak się Panu nie podoba to niech Pan wraca do szkoły póki nie wszystkie przerobiliście na madrasy. — Radosław Sikorski MEP 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) August 18, 2021

kak/Twitter, TVP Info, DoRzeczy.pl