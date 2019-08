Jest oficjalne stanowisko KRS w sprawie Piebiaka

MJ 22.8.19 14:37

Tak, tak ludzie są mocno zainteresowani sędziami, którzy siebie nazywają nadzwyczajną kastą. Ale wybory tuż, tuż, więc o takich szkopskich prowokacjach będzie można usłyszeć, co chwila. No cóż lewactwo nic nie ma do zaoferowania, więc liczy na to, że znowu wróci do koryta przez kłamstwa i pomówienia, żeby dalej kraść. Z negacji nigdy nic dobrego nie wynika, zwłaszcza, ze alternatywą jest to co było, czyli złodziejstwo i bezkarność.