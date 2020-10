Jest odpowiedź Prymasa Polski na list Naczelnego Rabina

- Odczytuję go zarówno jako wyraz wspólnej troski o poszanowanie miejsc świętych, jak również jako apel o to, aby nie uogólniać wszystkich postaw osób protestujących i starać się przede wszystkim podejmować działania jednoczące ludzi – pisze w swoim liście prymas Polski Wojciech Polak w odpowiedzi na lit Naczelnego Rabina Michaela Schudricha,

List jest odpowiedzią na pismo Naczelnego Rabina, w którym wyraża on głębokie zaniepokojenie faktem zakłócania nabożeństw oraz aktami wandalizmu, które są wymierzone w kościoły w Polsce.

Rabin Schudrich pisze między innymi:

- Tak, jak należy szanować prawo ludzi do wyrażania swych poglądów i do protestowania, w równym stopniu szanować należy świątynie.





Poniżej pełna treść listu Prymasa Polski

Szanowny Panie Rabinie,

Serdecznie pozdrawiam i jednocześnie dziękuję za nadesłany na moje ręce list. Odczytuję go zarówno jako wyraz wspólnej troski o poszanowanie miejsc świętych, jak również jako apel o to, aby nie uogólniać wszystkich postaw osób protestujących i starać się przede wszystkim podejmować działania jednoczące ludzi.

Te myśli zawarte w liście Pana Rabina są mi bardzo bliskie, czego dałem wyraz w kilku wypowiedziach zarówno w mediach ogólnopolskich czy też w moich słowach pasterskich kierowanych do wiernych archidiecezji gnieźnieńskiej. Sądzę, że w podobnym tonie, jak Pan może przeczytać, wypowiedziała się również Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Zależy mi również bardzo na tym, aby – jak Pan Rabin napisał – przypominać i podkreślać, także wobec duchownych i świeckich Kościoła Katolickiego w Polsce – że niezależnie od wyznania lub jego braku, wszyscy jesteśmy dziećmi Boga, i wspólnie odpowiadamy za nasz kraj. Szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zobowiązuje nas bowiem nie tylko do jasnego stawania w obronie życia, ale także do troski o wszystkie wymiary ludzkiego życia, które domagają się wzajemnego zrozumienia, a także dialogu i szukania porozumienia ze wszystkimi.

Jeszcze raz dziękuję za wyrażoną troskę Pana Rabina i w tej trudnej i tak dramatycznej dla nas wszystkich sytuacji społecznej, spotęgowanej jeszcze coraz bardziej rozszerzającą się pandemią koronawirusa i jej tragicznymi dla zdrowia i życia wielu naszych bliskich skutkami, przesyłam słowa braterskiej jedności i najserdeczniejszych pozdrowień. Szalom alejchem!!

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

mp/prymas.pl