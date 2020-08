Jest nowy rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

Medioznawca, kierownik Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej Akademii Ignatianum w Krakowie, a wcześniej kierownik Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego o. dr Leszek Gęsiak SJ został wybrany rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski. Zastąpi on ks. dr. Pawła Rytel-Andrianika, który pełnił tę funkcję przez pięcioletnią kadencję.

O. dr Leszek Gęsiak SJ urodził się 30 maja 1965 r. Jest jezuitą, doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Instytucie Dziennikarstwa Akademii Ignatianum w Krakowie. Wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w 1985 r. Ukończył filozofię na Wydziale Filozoficznym Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Po filozofii pracował w Sekretariacie Roku Ignacjańskiego w Barcelonie i Manresie (Hiszpania) oraz w Escola Tècnica Professional del Clot w Barcelonie. Następnie studiował język i kulturę hiszpańską na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania), pracując równocześnie jako nauczyciel w Colegio del Salvador i koordynator Wspólnot Życia Chrześcijańskiego w Centro Pignatelli. Teologię ukończył w roku 1995 na Papieskim Wydziale Teologicznym „Bobolanum” w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Franciszka Macharskiego 29 czerwca 1996 r. w Krakowie.

Studia specjalizacyjne z teologii w zakresie eklezjologii ekumenicznej odbył w Instytucie Centre Sèvres w Paryżu. Przez rok pracował jako wikariusz w parafii Corbeil-Essonnes (Francja). Po powrocie do kraju został prefektem kleryków w Kolegium Księży Jezuitów w Krakowie. Trzecią probację zakonną odbył w Sydney, pracował również z polonią australijską w Jezuickim Centrum Duszpasterstwa Polskiego w Melbourne. Po powrocie do Europy pracował w Katolickim Biurze Informacji i Inicjatyw Europejskich w Brukseli, gdzie współpracował z instytucjami Unii Europejskiej oraz Komisją Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE. Był również koordynatorem Sekcji Polskiej Katolickiego Centrum Europejskiego w Brukseli (Foyer Catholique Européen), duszpasterzem urzędników Unii Europejskiej i NATO, członkiem kolegium redakcyjnego miesięcznika Europe Infos, a także korespondentem Radia Watykańskiego z Brukseli. W tym czasie był również członkiem Zespołu Doradców ds. Unii Europejskiej przy Konferencji Episkopatu Polski.

W latach 2003-2006 był socjuszem Prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego w Krakowie. Następnie był przełożonym Wspólnoty Domu Pisarzy Księży Jezuitów w Krakowie. W latach 2006-2010 był redaktorem naczelnym Miesięcznika Katolickiego Posłaniec. W latach 2010-2012 był stałym współpracownikiem Radia Kraków, a od 2012 do 2017 r. kierownikiem Sekcji Polskiej Radia Watykańskiego.

W 2004 r. doktoryzował się w Instytucie Religioznawstwa na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na podstawie rozprawy: Wielokulturowość. Rola religii w dynamice zjawiska. Od 2005 r. jest wykładowcą w Akademii Ignatianum w Krakowie. Był profesorem (professore invitato) na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Wykładał w College of the Holy Cross w Worcester MA (USA), a także na Uniwersytecie Katolickim Portugalii w Lizbonie oraz na Uniwersytecie św. Józefa w Bejrucie (Liban). Wykładał również w ramach Szkoły Letniej Europejskiej Federacji Uniwersytetów Katolickich European Humanism in the Making w Gubbio (Włochy). Obecnie jest kierownikiem Katedry Mediów i Komunikacji Społecznej w Akademii Ignatianum w Krakowie. Pełni także funkcje pełnomocnika rektora tej uczelni ds. współpracy międzynarodowej oraz dyrektora Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jest autorem publikacji naukowych z zakresu wielokulturowości i medioznawstwa. Posługuje się kilkoma językami obcymi, w tym biegle angielskim, francuskim, hiszpańskim i włoskim.

Episkopat.pl